Отец Хабиба: «Бой Конор против Серроне – это муляж. Пока доказательной базы нет»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, считает бой экс-чемпиона промуошена в двух дивизионах Конора Макгрегора и Дональда Серроне договорным.
«Я просто назвал этот бой одним словом – муляж. Давайте остановимся на этом уровне.
Пока доказательной базы нет. Муляж», – сказал Нурмагомедов.
Бой Макгрегор – Серроне состоялся 18 января в Лас-Вегасе на UFC 249. Конор нокаутировал Ковбоя в первом раунде.
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