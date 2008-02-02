Отец Хабиба: «Бой Конор против Серроне – это муляж. Пока доказательной базы нет»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе , считает бой экс-чемпиона промуошена в двух дивизионах и Дональда Серроне договорным.

«Я просто назвал этот бой одним словом – муляж. Давайте остановимся на этом уровне.

Пока доказательной базы нет. Муляж», – сказал Нурмагомедов.

Бой Макгрегор – Серроне состоялся 18 января в Лас-Вегасе на 249. Конор нокаутировал Ковбоя в первом раунде.

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