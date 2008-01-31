Хабиб дал наставление двоюродному брату Умару, подписавшему контракт с UFC: «Тебе многое предстоит доказать»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал наставление двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который заключил соглашение с лучшей лигой мира.

«Братишка, Умар Нурмагомедов, тебе многое предстоит доказать. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Я, лошадь и боец @ufc – Братишка @umar_nurmagomedov тебе многое предстоит доказать, когда я подписался в #ufc было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня. – Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. – У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твоё место среди лучших атлетов мира. @umar_nurmagomedov

Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Когда я подписался в UFC было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня.

Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды.

У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», – написал Хабиб.

23-летний Умар Нурмагомедов является действующим чемпионом GFC в легчайшем весе. На счету бойца 12 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья