Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал наставление двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который заключил соглашение с лучшей лигой мира.
«Братишка, Умар Нурмагомедов, тебе многое предстоит доказать.
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Я, лошадь и боец @ufc – Братишка @umar_nurmagomedov тебе многое предстоит доказать, когда я подписался в #ufc было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня. – Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. – У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твоё место среди лучших атлетов мира. @umar_nurmagomedov
Когда я подписался в UFC было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня.
Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды.
У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», – написал Хабиб.
23-летний Умар Нурмагомедов является действующим чемпионом GFC в легчайшем весе. На счету бойца 12 побед и ни одного поражения.