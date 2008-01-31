Чемпион UFC в легком весе дал наставление двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который заключил соглашение с лучшей лигой мира.

«Братишка, Умар Нурмагомедов, тебе многое предстоит доказать.

Когда я подписался в UFC было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня.

Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды.

У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», – написал Хабиб.

23-летний Умар Нурмагомедов является действующим чемпионом GFC в легчайшем весе. На счету бойца 12 побед и ни одного поражения.