Главный нарколог Минздрава: «Мы бы помогли Емельяненко. Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью»

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил о готовности помочь бойцу ММА Александру Емельяненко, который испытывает проблемы с алкоголем.

«Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью, причем неожиданной, прямо как у Воланда.

Мы не в первый раз слышим об Александре. Пить и заниматься спортом категорически запрещено.

Готов через вас обратиться к Емельяненко, чтобы он до нас доехал. Мы бы ему помогли избавиться от этих проблем. Это целая технология: лечение, реабилитация», – заявил Брюн «Рейтингу Букмекеров».

Ранее стало известно, что Емельяненко устроил очередной пьяный дебош в анапском поселке Суспех. Боец получил семь суток административного ареста.

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