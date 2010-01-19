Отец Хабиба о поединке с Мэйвезером: «У нас условие – 11 раундов по боксу и 1 раунд по ММА»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях провести поединок.

«У Мэйвезера статистика боев 50 побед и ноль поражений, он величайший в боксе и он хочет подраться с таким же чемпионом, который не проигрывал ни одного боя, – с Хабибом, все нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон.

Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с Ломаченко, потом будет бой по боксу.

Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам, если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами? Но все дела будут после Тони», – рассказал Нурмагомедов.

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