Дэйна Уайт: «Мэйвезер – это будущий соперник для Конора. Первый в очереди – Хабиб»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слова экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера, который объявил о матче-реванше против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах .

«Мы говорили с Флойдом. У нас есть общие планы.

Но сегодня только закончился бой. И следующий – Хабиб. Флойд это на будущее. У нас есть совместные планы на будущее», – сказал Уайт.

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