Американский фигурист Красножон: «Трамп в последнее время что-то косячит. Я, наверное, за Путина»

Американский фигурист рассказал, чем отличается жизнь в США и России.

До 2013 года Красножон выступал за Россию и тренировался в группе Алексея Мишина, в 2014-м году объявил о переходе в команду США. Он – победитель финала юниорской серии сезона-2017/18. В прошлом сезоне дебютировал во взрослой серии Гран-при.

– Есть вещи, от которых всем хочется какой-то стабильности, гарантии. В Америке за каждое движение ты платишь. За учебу, за тренировки, за медицину. Здесь нет ничего бесплатного, все за деньги.

С одной стороны, иногда кажется, ну вот, я руку сломал, а к доктору не пойду, потому что за это надо деньги платить, а у меня их нет, но, с другой стороны, есть гарантия того, что у тебя есть сервис, который ты получишь.

Также ты можешь заниматься чем хочешь. Да, безусловно, берут кредиты, чтобы учиться, чем-то заниматься, но они низкопроцентные. Это страна возможностей, здесь тебе может быть 50 лет, но ты можешь пойти учиться дальше, если захочешь.

В России есть коррупция, к сожалению. И людям сложно развиваться в своей сфере, потому что у кого-то другого кто-то кого-то знает. У меня здесь друг в хоккей играет в МХЛ и все время «У него папа там кто-то, поэтому он играет в основном составе». Я такие вещи не люблю. Безусловно, справедливости никогда не будет, но хочется осознавать, что есть какая-то честность.

В России есть очень талантливые люди, но им не пробиться из-за людей, у которых есть деньги и связи.

– После окончания карьеры останешься в США?

– Я останусь в Америке с грин-картой, гражданством. Почему? Потому что я здесь вырос, для меня все здесь понятнее, я вижу себя здесь. Тут у меня будет образование.

По жизни я бы хотел быть корпоративным юристом, но сначала я хочу докататься до Олимпиады. Это задача, мечта для меня. А потом посмотрим, что будет после фигурного катания.

– Русский язык или английский?

– Русский язык более красивый, английский более простой.

– А материться на каком лучше?

– На русском. Когда материшься, так много всего можно сказать. А в английском всего четыре слова.

– Путин или Трамп?

– Ооо… Трамп, кстати, в последнее время что-то косячит. Я, наверное, в пользу Путина, – сказал Красножон.