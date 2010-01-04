Конор: «Я буду готов выйти на замену Хабибу или Фергюсону»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что будет готов заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона.
«Когда там титульный бой в легком весе? В апреле? Если у них что-то пойдет не по плану, то я буду готов выйти на замену в этом бою.
Такие эти парни. Они пытались подраться уже четыре раза, а это пятый.
Я чувствую, что вернул свой настрой, так что теперь хочу постоянства и соперничества», – сказал Конор.
Хабиб и Фергюсон подерутся 18 апреля на UFC 249.
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