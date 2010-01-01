Тренер Конора: «Это лучший Макгрегор, которого я видел»

Джон Кавана – тренер Конора Макгрегора, рассказал про подготовку ирландца к бою против Дональда Серроне.
«1 января были последние жесткие спарринги перед нашей поездкой в Лас-Вегас.
Скажу честно: это лучший Конор, которого я видел. Полгода назад я не был уверен, что это возможно сделать.
Вас ждет настоящее удовольствие!» – написал Кавана.
Конор и Серроне подерутся 18 января на UFC 246.
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