Реванш Руиса против Джошуа, Поветкин – Хантер и другие бои вечера

Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоится вечер профессионального бокса.
В главном поединке вечера чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) проведет матч-реванш против бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).
Другие бои:
Александр Поветкин (35-2, 24 КО) – Майкл Хантер (18-1, 12 КО).
Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) – Мариуш Вах (35-5, 19 КО).
Филипп Хргович (9-0, 7 КО) – Эрик Молина (27-5, 19 КО).
Начало онлайн-трансляции в 23:50 по московскому времени.
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