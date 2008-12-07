Реванш Руиса против Джошуа, Поветкин – Хантер и другие бои вечера

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Мариуш Вах Энтони Джошуа Эрик Молина Энди Руис-младший Диллиан Уайт бокс Майкл Хантер Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоится вечер профессионального бокса.

В главном поединке вечера чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) проведет матч-реванш против бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Другие бои:

Александр Поветкин (35-2, 24 КО) – Майкл Хантер (18-1, 12 КО).

Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) – Мариуш Вах (35-5, 19 КО).

Филипп Хргович (9-0, 7 КО) – Эрик Молина (27-5, 19 КО).

Начало онлайн-трансляции в 23:50 по московскому времени.

Руис против Джошуа – главный реванш года. Энтони получит 85 миллионов долларов, но у него сдают нервы

Майк Тайсон: «Поражение Джошуа от Руиса может его уничтожить» 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья