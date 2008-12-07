Энтони Джошуа: «Я срублю Руиса, как дерево»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе сообщил, что настроен нокаутировать чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса в матче-реванше.

«Решение судей? Ни за что! Я здесь для нокаутов.

Вот что я сделаю: буду наступать, утомлю его и срублю, как дерево. Я хорошо поработал над собой.

Но я не буду спешить. Это марафон из 12 раундов», – сказал Джошуа.

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