Энтони Джошуа: «Я срублю Руиса, как дерево»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что настроен нокаутировать чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса в матче-реванше.
«Решение судей? Ни за что! Я здесь для нокаутов.
Вот что я сделаю: буду наступать, утомлю его и срублю, как дерево. Я хорошо поработал над собой.
Но я не буду спешить. Это марафон из 12 раундов», – сказал Джошуа.
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