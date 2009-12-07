Хабиб посетит реванш Руис – Джошуа

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем поединка между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энди Руисом и бывшим чемпионом мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа.
«Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем», – сообщили организаторы боя.
Матч-реванш Руис – Джошуа состоится сегодня вечером в Эд-Диръия. Начало онлайн-трансляции в 23:50 по московскому времени.
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Реванш Джошуа – Руис: онлайн-трансляция вечера бокса в Саудовской Аравии