Хабиб посетит реванш Руис – Джошуа

Теги тяжелый вес UFC MMA Энтони Джошуа Хабиб Нурмагомедов Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем поединка между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энди Руисом и бывшим чемпионом мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

«Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем», – сообщили организаторы боя. 

Матч-реванш Руис – Джошуа состоится сегодня вечером в Эд-Диръия. Начало онлайн-трансляции в 23:50 по московскому времени.

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Реванш Джошуа – Руис: онлайн-трансляция вечера бокса в Саудовской Аравии

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