Абдлулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе , заинтересован в поединке по правилам бокса против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях .

«Для этого боя нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим», – заявил Нурмагомедов.

Мэйвезер объявил о возвращении в 2020 году и сотрудничестве с президентом UFC Дэйной Уайтом. Ранее Хабиб и Мэйвезер высказывали заинтересованность провести бой по правилам бокса.

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