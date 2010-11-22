Отец Хабиба: «Для боя с Мэйвезером нам нужен сбор с командой Ломаченко»

Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Василий Ломаченко MMA Хабиб Нурмагомедов бокс Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Абдлулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заинтересован в поединке по правилам бокса против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера.

«Для этого боя нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим», – заявил Нурмагомедов.

Мэйвезер объявил о возвращении в 2020 году и сотрудничестве с президентом UFC Дэйной Уайтом. Ранее Хабиб и Мэйвезер высказывали заинтересованность провести бой по правилам бокса. 

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