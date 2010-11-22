Абдлулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заинтересован в поединке по правилам бокса против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера.
«Для этого боя нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим», – заявил Нурмагомедов.
Мэйвезер объявил о возвращении в 2020 году и сотрудничестве с президентом UFC Дэйной Уайтом. Ранее Хабиб и Мэйвезер высказывали заинтересованность провести бой по правилам бокса.
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