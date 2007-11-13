Глава UFC Russia: «Для многих Хабиб – новый Мохаммед Али»

Глава UFC Russia Андрей Громковский рассказал о влиянии на развитие ММА в стране.

«Я считаю, что он внес огромный вклад в развитие смешанных единоборств. И нам сказочно повезло, что чемпионство Хабиба совпало с запуском UFC в России.

У нас есть возможность работать с Хабибом, Хабиб активно помогает в продвижении наших спортсменов, трансляций и вообще популяризации смешанных единоборств как вида спорта.

Для многих Хабиб — новый . Это — человек, который популярен не просто в отдельных странах, но и во всем мире. Люди застывают перед экраном, когда смотрят его бои по всему миру.

Мы очень хотим, чтобы у нас появлялось больше таких чемпионов, и, конечно, активно работаем в этом направлении», – заявил Громковский.

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