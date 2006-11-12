Чемпион UFC в легком весе вспомнил поединок против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях .

«Честно говоря, победы особенного удовлетворения уже не приносят, за исключением боя с Макгрегором. Этого человека я бил с удовольствием.

Бывали и такие поединки, в которых понимал, что могу нанести сопернику ещё больший вред, и сам просил его сдаться. Да и болевые приемы до конца не дотягиваю, а просто фиксирую, чтобы человек постучал. У меня нет цели нанести оппоненту максимально возможный ущерб. За исключением одного боя...

Макгрегор не смотрел мне в глаза. Тогда я понял, что он не хочет находиться со мной в октагоне, хотя до этого много говорил и делал кучу громких заявлений.

А в клетке, когда между нами стоял судья, он избегал моего взгляда и мечтал, чтобы всё закончилось как можно быстрее. В такие моменты понимаешь, что психологически ты уже одолел соперника.

А иногда смотришь в глаза оппоненту, а в них пустота. Другие, наоборот, психологически устойчивые, ты понимаешь по взгляду, что с ними возиться придется долго, просто так не сдадутся. Как говорится, глаза не врут» – рассказал Нурмагомедов.

Бой Хабиб – Макгрегор состоялся 6 октября прошлого года на UFC 229 и завершился победой Нурмагомедова болевым приемом в четвертом раунде.

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