Ольга Бузова: «Не слежу за соперничеством с Хабибом в инстаграме»

Певица Ольга Бузова рассказала о соперничестве с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в социальной сети Instagram.

«Инстаграм – это часть моей жизни. Люди привыкли, что я все освещаю. Не хочу даже думать о том, что будет, если отключат инстаграм.

У меня уже 16,4 млн подписчиков. Скоро будет 16,5 млн подписчиков. За соперничеством с Хабибом в инстаграме я не слежу», – сказала Бузова.

Хабиб и Бузова – самые популярные россияне в инстаграме. У певицы 16,4 млн подписчиков, а у Нурмагомедова – 18 млн.

📱Хабиб обошел Бузову и стал первым среди россиян по подписчикам в инстаграме – больше 16,3 млн человек