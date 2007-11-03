Сергей Ковалев: «Канело – великий чемпион. Мне не хватило выносливости»

Российский боксер дал комментарий после поражения от Сауля Альвареса. Канело нокаутировал Крашера в 11-м раунде и стал чемпионом в полутяжелом весе.

«Это был хороший опыт для меня. Канело – великий чемпион. У меня было мало времени на восстановление после последнего боя, но все нормально. Мое уважение Альваресу. Он творит историю, и спасибо ему за поддержку.

Тренер говорил мне чаще использовать джеб, но мне не хватило выносливости. Но все в порядке, я вернусь, чтобы объединить титулы.

Я хотел организовать объединительный бой, но в полутяжелом весе никто не хочет драться со мной», – сказал Ковалев.

Канело выбросил в два раза меньше ударов, чем Ковалев. Один судья после 10 раундов давал ничью

Канело стал третьим мексиканцем с титулами в четырех весовых категориях