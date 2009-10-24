Конор – Хабибу: «Даю тебе локацию – Москва, отель Ритц Карлтон»

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор предложил выяснить отношения с чемпионом UFC в легком весе .

«Провокации от Хабиба? Да я даже здесь никого не вижу. Где он сейчас? Я прилетел сюда, он улетел. Это типично для дагестанца.

Пусть знает, даю ему локацию: я живу в центре Москвы, Ритц Карлтон!

Война с ним не окончена. Сможем ли мы помириться? Может быть да, но реванш состоится. Пускай бежит, но я его найду», – рассказал Макгрегор.

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