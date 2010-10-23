Конор о бое Хабиб – Фергюсон: «Ставлю на Нурмагомедова»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал прогноз на бой и Тони Фергюсона.

«Будет интересно посмотреть, но, мне кажется, Хабиб победит его. Но нужно смотреть на обстоятельства, потому что любой боец может победить в любой день.

Тони очень сильный боец – он стойкий. Его роняли и более мелкие бойцы, но он вставал. Я ставлю на Хабиба», – заявил Конор.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен состояться весной 2020 года. Бойцы пытались четыре раза подраться, но каждый раз поединок срывался.

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