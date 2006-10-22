Менеджер Волкова: «Есть вариант боя Александра против Франсиса Нганну»

Иван Банников, менеджер тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал о том, с кем боец может провести поединок 9 ноября на турнире UFC Москва.

«Мы попросили устроить реванш с Дерриком Льюисом. Ждем ответа от UFC. В любом случае бой Александра в Москве должен состояться. Мы готовы драться. И нам точно предложат замену.

Еще же три недели до боя, времени достаточно. Можно товарища с ингалятором! Я про Грега Харди. Шутка. Какой еще Харди? Если UFC перенесет бой Льюиса с Благоем Ивановым и даст Деррика нам на реванш, все будут счастливы.

Есть еще вариант с Нганну, но я боюсь, это скорее для pay-per-view, чем для боя в Москве», – рассказал Банников.

Волков должен был провести поединок против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джуниора Дос Сантос, но он снялся из-за проблем со здоровьем.

Бой Волков – Дос Сантос отменен. У Джуниора проблемы со здоровьем

Волков хочет провести реванш с Льюисом. На UFC 229 американец нокаутировал его на последних секундах боя