Волков хочет провести реванш с Льюисом. На UFC 229 американец нокаутировал его на последних секундах боя

Тяжеловес UFC Александр Волков заинтересован провести матч-реванш против Деррика Льюиса 9 ноября в рамках турнира .

Команда Волкова запросила у UFC, чтобы Льюис заменил бывшего чемпиона промоушена в тяжелом весе Джуниора Дос Сантоса, который снялся с боя против Александра из-за проблем со здоровьем.

Волков в своем последнем на данный момент поединке на UFC 229 проиграл Льюису нокаутом за 11 секунд до конца боя.

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