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Букмекеры принимают ставки на бой Хабиб – Сен-Пьер. Нурмагомедов – явный фаворит

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Американские букмекерские конторы начали принимать ставки на потенциальный поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером.

Нурмагомедов идет явным фаворитом. Коэффициент на его победу составляет 1,25. Поставив на победу Жоржа, можно увеличить ставку в четыре раза.

В своем последнем интервью Сен-Пьер подтвердил, что может вернуться в октагон ради боя с Хабибом.  

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