Букмекеры принимают ставки на бой Хабиб – Сен-Пьер. Нурмагомедов – явный фаворит

Американские букмекерские конторы начали принимать ставки на потенциальный поединок между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в двух дивизионах .

Нурмагомедов идет явным фаворитом. Коэффициент на его победу составляет 1,25. Поставив на победу Жоржа, можно увеличить ставку в четыре раза.

В своем последнем интервью Сен-Пьер подтвердил, что может вернуться в октагон ради боя с Хабибом.

Жорж Сен-Пьер: «Ради боя с Хабибом готов вернуться»

Ислам Махачев: «Бой в России будет одним из последних в карьере Хабиба»