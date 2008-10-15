Хабиб: «Невозможно всегда оставаться непобедимым и неоспоримым чемпионом»

Чемпион UFC в легком весе сообщил, через сколько закончит свою карьеру, а также поделился ожиданиями от боя с .

«Думаю, что у меня осталось несколько лет – два или максимум три года. Я не хочу драться всю жизнь. Знаю, как это трудно. Много молодых и голодных парней наступают на пятки.

Я понимаю, что невозможно всегда оставаться непобедимым и неоспоримым чемпионом. Посмотрите на историю. В любом виде спорта, будь то футбол, бокс или ММА, человек когда-нибудь проигрывает. Нужно знать, когда остановиться.

Поединок с Фергюсоном? Тони – хороший и опытный соперник, но думаю, что мой результат останется прежним, ничего не изменится. Они дают мне новых соперников, но результат остается тем же», – заявил Хабиб.

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