Ислам Махачев: «Бой в России будет одним из последних в карьере Хабиба»

Российский боец Ислам Махачев рассказал о следующем поединке своего друга и спарринг-партнера .

«Знаю, что переговоры идут по апрелю или марту. Хабиб встречался с представителями в России.

UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов. Если они потянут, то бой в России состоится.

Это будет один из последних боев Хабиба. Думаю, многие хотели бы, чтобы он прошел в России. До завершения карьеры он проведет максимум два боя. Это мое мнение. Мы на эту тему серьезно не общались, но, думаю, максимум два, потолок — три.

У организма тоже есть свой ресурс. Думаю, никто бы не хотел увидеть поражение Хабиба. А чтобы этого не произошло, нужно вовремя уйти», – считает Махачев.

Ранее сам Нурмагомедов сообщил, что следующим его соперником должен стать Тони Фергюсон.

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