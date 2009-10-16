Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер признался, что готов возобновить карьеру ради боя против чемпиона UFC в легком весе .

«Слово «выход на пенсию» сейчас ничего не значит. Если будет правильный бой, они знают, где меня найти.

Мы пытались сделать правильный бой, но это не сработало. Если все будет правильно по контракту, я готов вернуться ради боя против Хабиба, – сказал Сен-Пьер.

Ранее Хабиб и его команда неоднократно высказывала заинтересованность в организации боя проитв Сен-Пьера.

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