Статистика ударов боя Головкин – Деревянченко: украинец был лучше в силовых ударах

Стала известна статистика ударов поединка между новым чемпионом IBF и IBO в среднем весе против Сергея Деревянченко.

Головкин был лучше в джебах: 107 из 406 выброшенных ударов передней рукой достигли цели. У Деревянченко 47 точных джебов из 266 выброшенных.

Однако украинец значительно превзошел казахстанца в силовых ударах. Сергей донес 183 акцентированных удара из 472 выброшенных. У Головкина статистика в 136 точных попадания из 314 нанесенных.

Общая статистика ударов: Деревянченко – 230 точных ударов из 738 выброшенных. Головкин – 243 точных удара на 720 выброшенных.

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