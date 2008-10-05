Роберт Уиттакер: «Я – большой фанат Хабиба. Никто не может его остановить»

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением относительно чемпиона UFC в легком дивизионе .

«Я – большой фанат Хабиба. Я думаю, он – феноменальный боец, если честно. Он делает сумасшедшие вещи, а его навыки удивительны. Так что да, я – его большой фанат.

Что мне в нем больше всего нравится, так это то, что у него прямой характер, я действительно восхищаюсь этим и уважаю его. Говорит всегда, что думает.

Каждый знает, что он собирается делать в клетке, но никто не может его остановить. Я думаю, что это феноменально», – рассказал Уиттакер.

Завтра рано утром в Мельбурне на UFC 243 Уиттакер проведет поединок против Исраэля Адесаньи.

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