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Дуэль взглядов Канело – Ковалев

Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

В Лос-Анджелесе состоялась стартовая пресс-конференция поединка между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым против чемпиона WBA в среднем дивизионе Саулем Альваресом.

 
 
 
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#Repost @dazn_usa ・・・ 🔥 𝐅𝐚𝐜𝐞-𝐓𝐨-𝐅𝐚𝐜𝐞 🔥 . #CaneloKovalev #krusher #крашер

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

По её завершении бойцы провели традиционную в таких случаях дуэль взглядов. Бой Канело – Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

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