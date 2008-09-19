Дуэль взглядов Канело – Ковалев

В Лос-Анджелесе состоялась стартовая пресс-конференция поединка между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым против чемпиона WBA в среднем дивизионе Саулем Альваресом.
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#Repost @dazn_usa ・・・ 🔥 𝐅𝐚𝐜𝐞-𝐓𝐨-𝐅𝐚𝐜𝐞 🔥 . #CaneloKovalev #krusher #крашер
По её завершении бойцы провели традиционную в таких случаях дуэль взглядов. Бой Канело – Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
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