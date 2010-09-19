Канело: «Драться с Ковалевым – большой риск для меня. Он больше и сильнее»

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес оценил свои шансы в поединке против чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе .

«Это риск для меня, потому что, естественно, он тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше.

Но мои навыки и сила дадут мне возможность быть конкурентным. Вот почему мы приняли этот бой. Этим поединком мы пытаемся сделать историю в боксе. Это единственное, чего я хочу.

Это из самых сложных боев в моей карьере, если не самый сложный, но мы готовы взять на себя это большое обязательство», – заявил Альварес.

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