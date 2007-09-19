Сергей Ковалев – о Канело: «Он – настоящий боец. Не такой, как Анде Уорд»

Чемпион WBO в полутяжелом дивизионе Сергей Ковалев поделился мнением относительно чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса.
«Канело – настоящий боец. Мне нравится сражаться с настоящими бойцами. Он не такой парень, как Уорд.
Это будет большой бой для меня, самый большой, что у меня был. Канело – один из лучших бойцов вне зависимости от веса, а я сейчас лучший в полутяжелом дивизионе. Это будет очень хороший бой», – рассказал Ковалев.
Бой Канело – Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
Канело против Ковалева – идеальный бой. Причем для всех: чемпионские пояса, деньги и история