Бен Аскрен – Конору: «Ты не хочешь, чтобы тебя снова размотал Хабиб. Прими бой с Порье и будь милым со стариками»

Топовый полусредневес Бен Аскрен отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора по отношению к Дастину Порье.
«Ты не не хочешь, чтобы тебя снова размотал Хабиб. Прими бой с Порье и будь милым со стариками.
Давай будем более серьезными. Ты же заработал слишком много денег, чтобы иметь желание тренироваться на уровне чемпиона мира. Да и не молодеешь ты.
Одни «славные деньки» и горячее сотрясание воздуха», – написал Аскрен в твиттере.
Дастин Порье: «Думаю, что мой реванш с Конором имеет смысл»
Конор – о реванше с Порье: «Прояви уважение, и я подумаю об этом»