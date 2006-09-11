Бен Аскрен – Конору: «Ты не хочешь, чтобы тебя снова размотал Хабиб. Прими бой с Порье и будь милым со стариками»

Топовый полусредневес Бен Аскрен отреагировал на слова бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора по отношению к Дастину Порье.

«Ты не не хочешь, чтобы тебя снова размотал Хабиб. Прими бой с Порье и будь милым со стариками.

Давай будем более серьезными. Ты же заработал слишком много денег, чтобы иметь желание тренироваться на уровне чемпиона мира. Да и не молодеешь ты.

Одни «славные деньки» и горячее сотрясание воздуха», – написал Аскрен в твиттере.

Дастин Порье: «Думаю, что мой реванш с Конором имеет смысл»

Конор – о реванше с Порье: «Прояви уважение, и я подумаю об этом»