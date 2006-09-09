Дэйна Уайт: «Через пару боев Хабиб сможет претендовать на звание лучшего бойца в истории»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможный статус чемпиона UFC в легком весе после окончания карьеры бойца.

«Хабиб – особенный боец. Я думаю, что через пару поединков он будет претендовать на статус лучшего бойца в истории ММА.

Он все еще непобедим на протяжении такого длительного времени. У него особенная карьера», – сказал Уайт.

Ранее Нурмагомедов заявил, что считает себя лучшим бойцом вне зависимости от веса.

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