Дэйна Уайт: «Через пару боев Хабиб сможет претендовать на звание лучшего бойца в истории»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможный статус чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова после окончания карьеры бойца.
«Хабиб – особенный боец. Я думаю, что через пару поединков он будет претендовать на статус лучшего бойца в истории ММА.
Он все еще непобедим на протяжении такого длительного времени. У него особенная карьера», – сказал Уайт.
Ранее Нурмагомедов заявил, что считает себя лучшим бойцом вне зависимости от веса.
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