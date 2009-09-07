Дастин Порье: «Бой с Хабибом – это история всей моей жизни»

Временный чемпион в легком весе Дастин Порье подходит к бою против чемпиона промоушена в легком весе как к главному в жизни.

«Это история всей моей жизни. Знаете, если я побью Хабиба, то люди скажут, что это Нурмагомедов был плох, а не я был хорош.

Хабиб побеждает всех в односторонних боях. Он душит парней, он делает все, что хочет с ними. И никто ничего не может с ним сделать. Поэтому он непобедим», – сказал Порье.

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