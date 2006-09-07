UFC 242: Хабиб против Порье, Махачев против Рамоса и другие бои. Начало – в 21:00 по Москве

Сегодня в Абу-Даби состоится турнир 242, в главном поединке которого чемпион UFC в легком дивизионе (27-0) выйдет в октагон против временного чемпиона промоушена (25-5).

Основной кард:

Эдсон Барбоза (20-7) – Пол Фелдер (16-4)

Ислам Махачев (17-1) – Дэйви Рамос (10-2)

Кертис Блейдс (11-2) – Шамиль Абдурахимов (20-4)

Майрбек Таймумов (27-5) – Диего Феррейра (15-2)

Время начала боев – 7 сентября в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция на Первом канале.

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Прямая онлайн-трансляция UFC 242: Хабиб – Порье. Смотреть на Sports.ru