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UFC 242: Хабиб против Порье, Махачев против Рамоса и другие бои. Начало – в 21:00 по Москве

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Абу-Даби состоится турнир UFC 242, в главном поединке которого чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (27-0) выйдет в октагон против временного чемпиона промоушена  Дастина Порье (25-5).

Основной кард:

Эдсон Барбоза (20-7) – Пол Фелдер (16-4)

Ислам Махачев (17-1) – Дэйви Рамос (10-2)

Кертис Блейдс (11-2) – Шамиль Абдурахимов (20-4)

Майрбек Таймумов (27-5) – Диего Феррейра (15-2)

Время начала боев – 7 сентября в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция на Первом канале.

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Прямая онлайн-трансляция UFC 242: Хабиб – Порье. Смотреть на Sports.ru

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