Тони Фергюсон: «Жду двойной нокаут в бою Хабиб – Порье»

Топовый легковес Тони Фергюсон дал свой прогноз на предстоящий бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

«Жду самого лучшего от этого боя. Приветствую вас, парни, насладитесь этой битвой, но оставьте что-то для меня.

Ожидаю увидеть двойной нокаут, не разочаруйте. И кто-то из вас будет моим соперником. Не забывайте», – написал Фергюсон в твиттере.

Уже знаете, кто будет соперником Фергюсона? Самое время поставить в букмекерской компании Winline. 1.22 – коэффициент на победу Хабиба. Вероятность победы Порье оценивается коэффициентом 4.25.

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