Хабиб: «Почему отказался давать интервью? Устал от одних и тех же вопросов»

Чемпион UFC в легком весе пояснил почему отказался общаться с прессой накануне поединка против .

«Почему я не разговариваю со СМИ? Потому что три месяца одни и те же вопросы. Что с отцом?

Что вы думаете о Дастине? Что вы думаете? Вы уважаете его? Нет? Как прошел твой тренировочный сбор? 90% то же самое и вот сейчас то же», – рассказал Хабиб.

Жорж Сен-Пьер: «UFC защищает свои инвестиции в Хабиба. Я на такое не подпишусь»

У Хабиба не было соперников опаснее Порье. Козыри Дастина – первые 10 минут, апперкот и колено