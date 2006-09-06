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Хабиб: «Почему отказался давать интервью? Устал от одних и тех же вопросов»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пояснил почему отказался общаться с прессой накануне поединка против Дастина Порье.

«Почему я не разговариваю со СМИ? Потому что три месяца одни и те же вопросы. Что с отцом?

Что вы думаете о Дастине? Что вы думаете? Вы уважаете его? Нет? Как прошел твой тренировочный сбор? 90% то же самое и вот сейчас то же», – рассказал Хабиб.

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