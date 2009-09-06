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Хабиб: «Буду драться с Сен-Пьером только в легком весе»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прокомментировал слухи относительно возможного поединка против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера.

«Я никогда не говорил с UFC о Жорже Сен-Пьере, и они никогда не спрашивали меня. Я думаю, что это отличный матч. Он – один из величайших атлетов, когда-либо выступавших в ММА. Я не знаю, состоится ли этот бой, потому что он на пенсии.

Если он захочет вернуться и сразиться со мной, он должен перейти в легкий вес. Я не хочу драться с ним в промежуточном или в полусреднем весе», – рассказал Хабиб.

Уже завтра Нурмагомедов выйдет в октагон против Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби.

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