Камил Гаджиев: «Конор в реванше с Хабибом будет лучше, чем в первом бою»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор будет гораздо лучше, чем в первом поединке против чемпиона UFC в легком весе .

«Я верю, что Конор будет лучше в реванше, он точно будет лучше.

Даже по первому поединку было видно, как хорошо Макгрегор работал в защите. Например, как защищался от тейкдаунов.

В этом компоненте он еще прибавит. Хватит ли этого, чтобы победить? Я думаю, что не хватит, но то, что Конор будет лучше – это факт», – сказал Гаджиев.

В первом поединке на 229 Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде.

«Если мы встретимся с Конором, подеремся – 100 процентов». Даже спустя год Хабиб не успокоился

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