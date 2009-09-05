Александр Волков: «Хабиб закончит бой с Порье до третьего раунда»

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями от боя и Дастина Порье.

«Считаю Хабиба фаворитом в этом поединке. Порье опытный соперник, но уступает в классе Нурмагомедову по многим параметрам.

Основное преимущество Хабиба – борьба. Считаю, что он закончит бой досрочно, до 3-го раунда, приемом», – сказал Волков Sports.ru.

Отметим, аналитики букмекеров тоже считают фаворитом боя Хабиба Нурмагомедова (1.20).

Если вы согласны с мнением Александра Волкова, то в букмекерской компании Winline можно выгодно поставить на победу Хабиба до 3-го раунда. 8.00 и 9.30 – коэффициенты на победу в 1-м или 2-м раунде соответственно.

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