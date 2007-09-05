Дастин Порье: «Все списывают меня со счетов, держат Хабиба на таком уровне, что он должен выйти и доминировать»

Временный чемпион UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от боя против .

«На меня всегда оказывается большое давление, но, возможно, на Хабиба сейчас оно больше.

Меня все списывают со счетов, поэтому я могу сделать только лучше, чем они думают. А Хабиба они держат на таком высоком уровне, что он должен выйти и доминировать надо мной, чтобы подтвердить ожидания.

Если он попадет в беду и проиграет, то продолжит расти. Кажется, он из таких парней. Но пока этого не произойдет, мы не узнаем. Мой план – поставить его в такую ситуацию.

Если я остановлю Хабиба, то побью двух чемпионов категорий подряд – до этого был Макс Холлоуэй. Я хочу воспользоваться этой возможностью», – сказал Порье.

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