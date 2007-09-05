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Дастин Порье: «Все списывают меня со счетов, держат Хабиба на таком уровне, что он должен выйти и доминировать»

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от боя против Хабиба Нурмагомедова.

«На меня всегда оказывается большое давление, но, возможно, на Хабиба сейчас оно больше.

Меня все списывают со счетов, поэтому я могу сделать только лучше, чем они думают. А Хабиба они держат на таком высоком уровне, что он должен выйти и доминировать надо мной, чтобы подтвердить ожидания.

Если он попадет в беду и проиграет, то продолжит расти. Кажется, он из таких парней. Но пока этого не произойдет, мы не узнаем. Мой план – поставить его в такую ситуацию.

Если я остановлю Хабиба, то побью двух чемпионов категорий подряд – до этого был Макс Холлоуэй. Я хочу воспользоваться этой возможностью», – сказал Порье.

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