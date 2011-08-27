Сеть кинотеатров КАРО подтвердила, что покажет бой Хабиб — Порье

UFC, Медиа-Телеком и сеть кинотеатров КАРО договорились о показе прямой трансляции поединков основного карда турнира UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
Об этом ранее сообщал Sports.ru.
Главным событием вечера станет бой чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.
Трансляции в КАРО пройдут на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге.
UFC 242 покажет в прямом эфире Первый канал.
Новое промо боя Хабиб – Порье на UFC 242