Сеть кинотеатров КАРО подтвердила, что покажет бой Хабиб — Порье

, Медиа-Телеком и сеть кинотеатров КАРО договорились о показе прямой трансляции поединков основного карда турнира UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Об этом ранее сообщал Sports.ru.

Главным событием вечера станет бой чемпиона легкого дивизиона и временного чемпиона Дастина Порье.

Трансляции в КАРО пройдут на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге.

UFC 242 покажет в прямом эфире Первый канал.

Новое промо боя Хабиб – Порье на UFC 242

Первый канал покажет бой Хабиб – Порье