В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с боксером Дадашевым

3 августа в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с Максимом Дадашевым.

Она прошла в морге Николаевской больницы Петергофа. На ней присутствовали примерно 200 человек.

Российский боксер умер 23 июля после поединка с Субриэлем Матиасом. Дадашева госпитализировали с тяжелым отеком мозга, после чего он впал в кому и умер, не приходя в сознание.

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