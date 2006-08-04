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В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с боксером Дадашевым

Теги происшествия бокс Максим Дадашев Субриэль Матиас Бокс/MMA/UFC

3 августа в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с Максимом Дадашевым.

Она прошла в морге Николаевской больницы Петергофа. На ней присутствовали примерно 200 человек. 

Российский боксер умер 23 июля после поединка с Субриэлем Матиасом. Дадашева госпитализировали с тяжелым отеком мозга, после чего он впал в кому и умер, не приходя в сознание. 

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