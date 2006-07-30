Похороны Максима Дадашева состоятся 4 августа в Петергофе

Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина сообщила дату похорон своего мужа.

«Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больнице», – написала вдова.

28-летний боксер скончался 23 июля в американской больнице от травм, полученных в бою с Субриэлем Матиасом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maxim MADMAX Dadashev (@dadashev__m) 30 Июл 2019 в 5:29 PDT

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