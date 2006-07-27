Реклама 18+
Реклама 18+

Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов PFL / WSOF Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов накануне подписал контракт с американским промоушеном PFL. Об этом сообщил глава организации Рэй Сефо.

«Умар Нурмагомедов оказался не просто братом Хабиба Нурмагомедова. Он – восходящая звезда спорта с неограниченным потенциалом», – заявил Сефо.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 8 августа в Атлантик-Сити в рамках карда PFL 6. Его соперником выступит Сайдемар Онорио. Умар является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб обошел Бузову и Овечкина в российском рейтинге звезд до 40 лет по версии Forbes

Хабиб о смерти Дадашева: «Когда я вижу или слышу такие новости, начинаю ненавидеть этот спорт»

Лучшие фото и видео из мира бокса и MMA – подпишись на инстаграм Sports.ru

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться