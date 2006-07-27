Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL

Боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов накануне подписал контракт с американским промоушеном PFL. Об этом сообщил глава организации Рэй Сефо.

«Умар Нурмагомедов оказался не просто братом . Он – восходящая звезда спорта с неограниченным потенциалом», – заявил Сефо.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 8 августа в Атлантик-Сити в рамках карда PFL 6. Его соперником выступит Сайдемар Онорио. Умар является двоюродным братом чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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