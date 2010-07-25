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Хабиб обошел Бузову и Овечкина в российском рейтинге звезд до 40 лет по версии Forbes

Теги Вашингтон рейтинги Александр Овечкин НХЛ UFC MMA Хабиб Нурмагомедов деньги Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов занял первую строчку российской версии Forbes среди 40 самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса.

Ранее список формировался на основе финансовых доходов, однако теперь также учитываются упоминания в СМИ, количество подписчиков в социальных сетях и поисковые запросы. Доход Хабиба за последний год составил 11,5 млн долларов. 

На втором месте оказалась певица и бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова с доходом в 4,4 млн долларов. На третьем – форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с 14,5 млн долларов.

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