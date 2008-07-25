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Хабиб о смерти Дадашева: «Когда я вижу или слышу такие новости, начинаю ненавидеть этот спорт»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов бокс Максим Дадашев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присоединился к многочисленным соболезнованиям родным и близким российского боксера Максима Дадашева, который 23 июля умер от полученных травм после боя против Субриэля Матиаса.

«Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт – это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем.

Все временно: слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь. Мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима.

Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи», – заявил Нурмагомедов.

Максиму Дадашеву было 28 лет. У него осталась жена и двухлетний сын.

 
 
 
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Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдём с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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