Хабиб о смерти Дадашева: «Когда я вижу или слышу такие новости, начинаю ненавидеть этот спорт»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присоединился к многочисленным соболезнованиям родным и близким российского боксера Максима Дадашева, который 23 июля умер от полученных травм после боя против Субриэля Матиаса.

«Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт – это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем.

Все временно: слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь. Мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима.

Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи», – заявил Нурмагомедов.

Максиму Дадашеву было 28 лет. У него осталась жена и двухлетний сын.

Дадашев пропустил 319 ударов. Его смерть – несчастный случай, хотя винят тренера и рефери

«Макс уже был в реанимации. Ему нельзя было пропускать по голове». Партнер по сборной вспоминает Дадашева