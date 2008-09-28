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    Валуев о фразе про бедность: «Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Контекст был не тот»

    Теги Николай Валуев политика Бокс/MMA/UFC

    Депутат Николай Валуев заявил, что его фразу про бедность во время онлайн-конференции вырвали из контекста.

    «Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать... Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», – сказал Валуев.

    Жительница Ленинск-Кузнецкого пожаловалась депутату на бедность. Валуев ответил фразой кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

     

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