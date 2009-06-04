Дэйна Уайт: «Допускаю, что Конор получит реванш с Хабибом. Посмотрим, как закончатся ближайшие бои»

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о будущем Конора Макгрегора.

«Конор хочет реванш с Хабибом. Эти ребята уже дрались, и мы посмотрим, как сложится ситуация после боя Серроне с Фергюсоном и после UFC 242 в Абу-Даби и кто достанется Макгрегору. Допускаю, что Конор получит реванш с Хабибом.

Конор тренируется. Сейчас мы посмотрим, как закончатся ближайшие бои, и решим, что [Макгрегору] делать дальше», – сказал Уайт.

Хабиб 7 сентября встретится с Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Конор в последнем поединке проиграл Хабибу болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229.

Хабиб – Порье: теперь официально. Рассказываем о главном событии UFC 242