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Дэйна Уайт: «Допускаю, что Конор получит реванш с Хабибом. Посмотрим, как закончатся ближайшие бои»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хабиб — Макгрегор UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о будущем Конора Макгрегора.

«Конор хочет реванш с Хабибом. Эти ребята уже дрались, и мы посмотрим, как сложится ситуация после боя Серроне с Фергюсоном и после UFC 242 в Абу-Даби и кто достанется Макгрегору. Допускаю, что Конор получит реванш с Хабибом.

Конор тренируется. Сейчас мы посмотрим, как закончатся ближайшие бои, и решим, что [Макгрегору] делать дальше», – сказал Уайт.

Хабиб 7 сентября встретится с Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Конор в последнем поединке проиграл Хабибу болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229.

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  • Победа Хабиба по очкам
    22%
  • Досрочная победа Порье
    20%
  • Победа Порье по очкам
    10%

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