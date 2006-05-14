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    Штырков об акции протеста в Екатеринбурге: «Конфликтов и угроз со стороны бойцов не было»

    Теги MMA Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

    Российский боец UFC Иван Штырков прокомментировал ситуацию с появлением спортсменов Академии единоборств РМК на акции протеста против постройки храма в Екатеринбурге.

    «Вчера в сквере от Академии было десять человек, а не сто.

    Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было.

    Там кроме нас были и другие люди. Кто-то выступает за строительство храма, кто-то против, и не нужно забывать об уважении к чужому мнению – это базис нормального общества.

    Все дискуссии должны быть в мирном русле, а то, что произошло ночью, в корне неправильно и не должно повториться», – сказал Штырков.

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