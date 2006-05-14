Штырков об акции протеста в Екатеринбурге: «Конфликтов и угроз со стороны бойцов не было»

Российский боец UFC Иван Штырков прокомментировал ситуацию с появлением спортсменов Академии единоборств РМК на акции протеста против постройки храма в Екатеринбурге.

«Вчера в сквере от Академии было десять человек, а не сто.

Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было.

Там кроме нас были и другие люди. Кто-то выступает за строительство храма, кто-то против, и не нужно забывать об уважении к чужому мнению – это базис нормального общества.

Все дискуссии должны быть в мирном русле, а то, что произошло ночью, в корне неправильно и не должно повториться», – сказал Штырков.