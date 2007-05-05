UFC в Оттаве. Яквинта против Серроне и другие бои

Сегодня в Оттаве пройдет UFC Fight Night 151. Главным боем турнира станет встреча топовых легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.

Основной кард:

Эл Яквинта против Дональда Серроне (легкий вес);

Дерек Брансон победил Элиаса Теодору единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Шейн Бургос победил Каба Суонсона раздельным решением судей (30-27, 27-30, 29-28);

Мераб Двалишвили победил Брэда Катону единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Уолт Харрис победил Сергея Спивака техническим нокаутом за 50 секунд (удары коленями и руками);

Эндрю Санчес победил Марка-Андре Баррьо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).