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    UFC в Оттаве. Яквинта против Серроне и другие бои

    Теги результаты UFC легкий вес (MMA) Дональд Серроне Каб Суонсон Элиас Теодору Эл Яквинта Мераб Двалишвили Уолт Харрис Дерек Брансон Сергей Спивак Бокс/MMA/UFC

    Сегодня в Оттаве пройдет UFC Fight Night 151. Главным боем турнира станет встреча топовых легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.

    Основной кард:

    Эл Яквинта против Дональда Серроне (легкий вес);

    Дерек Брансон победил Элиаса Теодору единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

    Шейн Бургос победил Каба Суонсона раздельным решением судей (30-27, 27-30, 29-28);

    Мераб Двалишвили победил Брэда Катону единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

    Уолт Харрис победил Сергея Спивака техническим нокаутом за 50 секунд (удары коленями и руками);

    Эндрю Санчес победил Марка-Андре Баррьо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

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