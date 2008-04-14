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    Хабиб про победу Порье: «Не согласен с судьями. На мой взгляд, была ничья»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Макс Холлоуэй UFC 236 Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой Порье – Холлоуэй.

    «Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам.

    Но достижение Порье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре», – написал Нурмагомедов.

    Порье победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 236 и стал временным чемпионом UFC в легком весе. Все судьи отдали победу Дастину с одинаковым счетом 49-46.

    В сентябре Порье должен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

    Холлоуэй против Порье, Гастелум – Адесанья и реванш Крылов – Сен-Прю. Онлайн UFC 236

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