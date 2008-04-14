Хабиб про победу Порье: «Не согласен с судьями. На мой взгляд, была ничья»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой Порье – Холлоуэй.

«Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам.

Но достижение Порье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре», – написал Нурмагомедов.

Порье победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 236 и стал временным чемпионом UFC в легком весе. Все судьи отдали победу Дастину с одинаковым счетом 49-46.

В сентябре Порье должен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Холлоуэй против Порье, Гастелум – Адесанья и реванш Крылов – Сен-Прю. Онлайн UFC 236